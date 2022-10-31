Zlatan'dan Fransa'ya: 'Tanrı'nız yok'

Milan'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Fransız basınına bir röportaj verdi. Kendine has açıklamalarıyla tanınan İsveçli golcü, Fransız basınına verdiği bu röportajda da özelliğinden vazgeçmedi.



Kariyerinde 2012-2016 yılları arasında PSG forması giyen Ibrahimovic, kendisinin Fransa'dan ayrılmasının ardından Fransa Ligi'nin kötüye gittiğini belirterek, "Benden sonra Fransa'da konuşacakları bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.



Fransa'nın kendisine ihtiyaç duyduğunu söyleyen deneyimli golcü, "Ben ayrıldığımdan beri Fransa'da ilgi çekici konu kalmadı. Mbappe'ye, Neymar'a, Messi'ye sahip olmanız yetmez, çünkü Tanrı'nız yok. Benim Fransa'ya ihtiyacım yok, Fransa'nın bana ihtiyacı var!" diye konuştu.





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