Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda 29 Ekim Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu!
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28 Ekim 2024 18:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda 29 Ekim Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Bursa Nilüferspor-MKE Ankaragücü: Yunus Dursun

13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: Kaan Kara

13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Hasan Avcı

13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK: Tayfun Sarı

13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: Osman Köksaldı

15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses

17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947: Adem Cinek

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