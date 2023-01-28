Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Berlin Recycling Volleys ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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27 Ocak 2023 22:43
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys ile eşleşti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çeyrek finale çıkacak takımın belirleneceği play-off turunda ilk maç 8 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da Ankara'da, rövanşı ise 15 Şubat Çarşamba günü TSİ 21.30'da Almanya'da oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Ziraat Bankkart, 6 maçın 3'ünü kazanarak ikinci oldu ve play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Berlin Recycling Volleys ise Halkbank'ın lider olarak çıktığı B Grubu'nda 4 galibiyetle ikinci oldu.

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