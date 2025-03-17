New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, Ocak ayında hamstring sakatlığından döndüğünden bu yana All-NBA seviyesinde performans sergiliyor. Ancak sakatlık geçmişi ve Pelicans'ın Batı Konferansı'ndaki konumu nedeniyle geleceği hala belirsiz.



The Hoop Collective Podcast'te konuşan ESPN'den Tim MacMahon, "Bobby Marks ve ben Zion geri dönmeden hemen önce bir yazı yazmıştık. Zion'ın dönüşüyle birlikte neler olabileceğini ve takas piyasasındaki değerini ele almıştık" dedi ve şunları da ekledi:



"O dönemde bize söylenen şey, onun değerini tekrar yükseltmekti—ister Pelicans için ister başka bir takım için. Ve hakkını vermek lazım, bunu başarıyor."



ESPN'den Brian Windhorst ise "Sakatlık geçmişi göz önüne alındığında Pelicans'ın Zion karşılığında ne kadar değerli bir takas paketi alabileceğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.



Buna karşın MacMahon, "Onunla ciddi şekilde ilgilenecek takımlar olacaktır" dedi.



Williamson bu sezon 28 maçta ortalama 24.2 sayı, 7.3 ribaund ve 5.3 asist üretti.



