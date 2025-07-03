Zeynep Sönmez tarih yazdı!

Zeynep Sönmez, 2. turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek tarih yazdı ve 75 yıl sonra bir grand-slam'de 3. tur gören ilk Türk tenisçi oldu.

calendar 03 Temmuz 2025 15:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez tarih yazdı!
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Zeynep Sönmez, Wimbledon 2. turunda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup etti ve tarihe geçti.

Dünya 88 numarası olan Zeynep, bir grand-slam'de 1950'den sonra 3. tur gören ilk Türk tenisçi ve tarihimizde 3. tur gören ilk kadın tenisçimiz oldu. Daha önce Bahtiye Musluoğlu, 1950 Roland Garros'ta 3. tura kadar yükselmişti.

Zeynep'in 3. turdaki rakibi Ekaterina Aleksandrova - Suzan Lamens maçının galibi olacak.

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