Zekiye Tuana Çetin, gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına inat başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu.Geçen yıl antrenörü Sercan Yavuz'un yönlendirmesiyle gülle atma sporuna başlayan Zekiye Tuana Çetin, kısa sürede önemli dereceler elde etti.Bu yıl 13-15 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu 14 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası'nda ikinci olan Zekiye Tuana, 4-6 Temmuz'da Eskişehir'de gerçekleştirilen Aycan Önal 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilik kürsüsüne çıktı.Zekiye Tuana Çetin, AA muhabirine, arkadaşlarının gülle atmanın erkek sporu olduğunu söylediğini ancak kendisinin çok çalışarak kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini anlattı.Gülle atmayı çok sevdiğini dile getiren Zekiye Tuana,dedi.Antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü belirten Zekiye Tuana, ileride Avrupa ve dünya şampiyonlukları hedeflediğini vurguladı.Antrenör Sercan Yavuz da Zekiye Tuana Çetin'in çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu belirterek,diye konuştu.Anne Ayşe Çetin ise kızına güvendiğini aktararak,ifadelerini kullandı.