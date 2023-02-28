'Zaniolo, Barça'nın kapısından döndü!'

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve transferleriyle de lige damgasını vuran Galatasaray'da Nicolo Zaniolo Avrupa'da hala konuşulmaya devam ediyor. Özellikle İtalyan medyasının bir hayli gündemini meşgul eden İtalyan futbolcu için flaş bir gerçek ortaya çıktı.Bu sezon transferleriyle oldukça ses getiren Galatasaray ara dönemde de Nicolò Zaniolo'yu kadrosuna katarak birçok futbol otoritesini şaşırtmayı başarmıştı. Genç yaşında İtalyan futbolunun geleceği isimlerden biri olan 23 yaşındaki oyuncunun sahada nasıl bir performans ortaya koyacağı da şimdiden büyük merak konusu.Zaniolo ile ilgili açıklama bu kez İspanyol devi için geldi. Galatasaray'a transfer öncesinde de Avrupa devlerinin radarında olan Zaniolo için sürpriz bir transfer itirafı geldi.Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida, Radio Romanista'ya yaptığı yeni açıklamaları ile dikkat çekti. Braida, Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Roma'dan Paulo Dybala'yı zamanında Barcelona'ya getirmeye çalıştığını söyledi.2015-2019 tarihleri arasında Barcelona'da sportif direktör olarak yer alan Ariedo Braida, Radio Romanista'ya önemli açıklamalarda bulundu.Braida konuyla ilgili, "Barcelona'da olduğum dönemde Dybala, Palermo'daydı ve onunla sözleşme imzalamak istedim. Hatta gelip Real Madrid'e karşı El Clasico'yu görmek istediği için onunla da görüştüm ama hiçbir şey olmadı. Nicolo Zaniolo'yu Virtus Entella'dayken ben Barselona'da yaşıyordum ve tanıştığım bir menajeri vardı. Onunla ilgileniyordum ama ondan hiçbir şey çıkmadı." ifadelerini kullandı.