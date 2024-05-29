Ali Koç'tan Benzema için açıklama

Son zamanlarda adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Karim Benzema için Ali Koç'tan açıklama geldi.
"HABERLER YALAN"
Bu tür haberlerin yalan olduğunu söyleyen Ali Koç şu ifadeleri kullandı: "Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!"
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'nın Samos Adası'nda bir görüşme yaptığı öne sürülmüştü.
Haberde, Al Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'nın transfer hakkında görüşme yaptığı ifade edilmişti.
29 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında transfer olduğu Al-Ittihad formasıyla 29 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 13 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
"HABERLER YALAN"
Bu tür haberlerin yalan olduğunu söyleyen Ali Koç şu ifadeleri kullandı: "Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!"
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'nın Samos Adası'nda bir görüşme yaptığı öne sürülmüştü.
Haberde, Al Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'nın transfer hakkında görüşme yaptığı ifade edilmişti.
29 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında transfer olduğu Al-Ittihad formasıyla 29 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 13 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
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