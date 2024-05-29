Ali Koç'tan Benzema için açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karim Benzema haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ali Koç'tan Benzema için açıklama
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29 Mayıs 2024 21:08
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 21:19
Son zamanlarda adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Karim Benzema için Ali Koç'tan açıklama geldi.

"HABERLER YALAN"

Bu tür haberlerin yalan olduğunu söyleyen Ali Koç şu ifadeleri kullandı: "Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'nın Samos Adası'nda bir görüşme yaptığı öne sürülmüştü. 

Haberde, Al Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'nın transfer hakkında görüşme yaptığı ifade edilmişti.

29 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında transfer olduğu Al-Ittihad formasıyla 29 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 13 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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