Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı 37 yaşındaki Leonardo Bonucci emekli olduğunu açıkladı.
Kariyerine Inter'de başlayan Leonardo Bonucci, 19 senelik futbolculuk kariyerini bir efsane olarak noktaladı.
TÜM BAŞARILARI İTALYA'DA
Leonardo Bonucci futbolculuk hayatının 18 senesini İtalya'da geçirdi. Juventus'ta bir efsane olan Chiellini-Barzagli-Bonucci üçlüsünün en kilit ismiydi.
Leonardo Bonucci, 13 sezonluk Juventus kariyeriyle adeta dünya tarihine geçti.
20 KUPA KAZANDI
Leonardo Bonucci, 19 senelik futbolculuk kariyerine tam 20 kupa sığdırdı. Kulüp kariyerinde 19 kupa kazanan Bonucci diğer kupayı ise İtalya Milli Takımı'yla kazandı.
Bonucci tam 9 kere Serie A'yı, 5 kere İtalya Kupası'nı, 5 kere İtalya Süper Kupası'nı ve bir kere de Avrupa Şampiyonu oldu.
Ayrıca 2016 yılında Serie A'da yılın futbolcusu seçildi.
821 MAÇA ÇIKTI
Leonardo Bonucci kariyeri boyunca tam 821 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 56 gol, 20 asistlik skor katkısı sağladı.
Kariyerine Inter'de başlayan Leonardo Bonucci, 19 senelik futbolculuk kariyerini bir efsane olarak noktaladı.
TÜM BAŞARILARI İTALYA'DA
Leonardo Bonucci futbolculuk hayatının 18 senesini İtalya'da geçirdi. Juventus'ta bir efsane olan Chiellini-Barzagli-Bonucci üçlüsünün en kilit ismiydi.
Leonardo Bonucci, 13 sezonluk Juventus kariyeriyle adeta dünya tarihine geçti.
20 KUPA KAZANDI
Leonardo Bonucci, 19 senelik futbolculuk kariyerine tam 20 kupa sığdırdı. Kulüp kariyerinde 19 kupa kazanan Bonucci diğer kupayı ise İtalya Milli Takımı'yla kazandı.
Bonucci tam 9 kere Serie A'yı, 5 kere İtalya Kupası'nı, 5 kere İtalya Süper Kupası'nı ve bir kere de Avrupa Şampiyonu oldu.
Ayrıca 2016 yılında Serie A'da yılın futbolcusu seçildi.
821 MAÇA ÇIKTI
Leonardo Bonucci kariyeri boyunca tam 821 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 56 gol, 20 asistlik skor katkısı sağladı.
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