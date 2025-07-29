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Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'a büyük onur

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

calendar 29 Temmuz 2025 14:21 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 14:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'a büyük onur
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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları (World Aquatics) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın, Singapur'da düzenlenen Dünya Su Sporları (World Aquatics) Genel Kongresi'nde World Aquatics Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ülkemizi dünya arenasında temsil edecek olan Sayın Yalçın'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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