Yusuf Dikeç: 'Gelecekle ilgili ümitliyim'

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, atıcılık branşının Türkiye'nin Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlardaki madalya yükünü çekmeye aday olduğunu söyledi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Kocakaya, ay-yıldızlı sporcuların büyüklerde 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla genel klasmanın zirvesinde yer aldığı, gençlerde ise 3 altın, 2 gümüş madalyayla takımca 2'nci olduğu Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı değerlendirdi.



Toplantıya Kocakaya'nın yanı sıra sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, Damla Köse, Buğra Selimzade, İsmail Keleş, İlayda Nur Çürük, Elif Berfin Altun ve Tunahan Tatoğlu ile antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Murat Örgün de katıldı.



Kocakaya, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ulaştıkları başarının, 1923'te kurulan federasyon için milat olduğunu belirterek, "Türkiye, atıcılıkta tarihinde ilk defa toplam madalya sayısı açısından Avrupa şampiyonu oldu. Takım halinde atıcılıkta Avrupa şampiyonu olmak, Türkiye'nin temel branşlarından birinin daha gelmekte olduğunu gösteriyor. Atıcılık camiası olarak Türkiye'nin Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlardaki madalya yükünü çekmeye adayız." dedi.



Atıcılığın Türk halkının mizacına uygun, ata sporu sayılabilecek bir branş olduğunu dile getiren Kocakaya,"Yusuf kardeşimin başlattığı başarı zincirinin temel mantığı TOHM projesidir. Sonraki dönemde antrenörler, sporcu aileleri ve bakanlığımızın katkılarıyla şu anda Avrupa'nın büyüklerde birincisi, gençlerde ikincisiyiz. Olimpiyatlarda aldığımız gümüş madalyanın rastlantı olmadığının, alt ve üst yapıyla çok hazır olduğumuzun göstergesidir." diye konuştu.



Şampiyonada imza attıkları "ilk"leri hatırlatan Kocakaya, "Büyük kadınlar havalı tabancada İlayda, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk defa altın aldı. Olimpiyattaki gururumuz, karışık takımımız Yusuf ile İlayda, burada altın madalya alarak ne kadar kaliteli sporcular olduklarını gösterdi. Bu da tarihte bir ilktir. Trio büyük kadınlar takımımız İlayda, Esra ve Şimal altın madalya aldı. Takım tasnifinde kadın takımımız ilk defa bronz madalya aldı. Damla Köse, tüfekte ilk defa ferdide finale kaldı ve soloda Avrupa 2'ncisi oldu. Yusuf, 2013'te ateşli silahlarda 5 madalya almıştı. İlayda, bir Türk kadını, bir Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa 5 madalya aldı. Bu, Atıcılık Federasyonunun havalı takımıyla gelecekteki olimpiyatlar için hazır olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.



"Ana durağımız Los Angeles 2028"



Kocakaya, Avrupa Gençler Şampiyonası'ndaki başarılar için ayrı bir parantez açarak "Gençlerde 3 tane altın madalyalı sporcumuz var. Gençlerde bir Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya almak Türk atıcılığı için yeni bir şeydir. Onun için İlayda Nur Çürük, Elif Berfin Altun ve Tunahan Tatoğlu'na teşekkür ediyorum. Şampiyonada 40 ülke arasında 2'nci olduk. Gençlerimiz bizi gururlandırdı." yorumunu yaptı.



Yusuf Dikeç'in dünya çapında ilgi gördüğünü ve Türk atıcılığının tanıtımı konusunda yaptıklarıyla gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kocakaya, "Artık Avrupa ve dünya şampiyonalarına çok iddialı gideceğimizi gurur duyarak söylüyorum. Atıcılık camiası, federasyonu, yönetim kurulu, teknik kurulları, sporcu ve antrenörleriyle beraber bir hedefimiz var. Los Angeles 2028'de en çok madalya almaya aday federasyonlardan biriyiz. Bunların hepsi bir yol taşıdır, küçük duraklardır. Ana durağımız Los Angeles 2028 olacaktır." şeklinde konuştu.



Sporcuların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kocakaya, bayrağı daha ileri taşımak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çocuklarımıza performans testleri yaptık. Ona göre bilimsel antrenman programı uygulayıp bu başarıyı bir tık daha nasıl yukarı çıkaracağımıza çalışacağız. Takımımızın tamamının psikoloğu, diyetisyeni, fizyoterapistini belirledik. Daha bilimsel yollarla çalışacağız. Elimizden gelirse daha çok kamp planlıyoruz. Özel performans ekibi kurduk. Onların getireceği antrenman programına göre hazırlayacağız."



Yusuf Dikeç: "Gelecekle ilgili çok ümitliyim"



Şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç, toplantının düzenlediği masaya koydukları madalyaları işaret ederek, "Bugün burada olup da mutlu olmamak elde değil. Çünkü masanın üzerine baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonunun yıllardır hasret kaldığı bir görüntü. Aslında Türkiye büyük bir ülke. Genç bir nüfusa sahip. Demek ki atıcılıkta da iddialı olacağız. Bu onun göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.



Yusuf Dikeç, takım arkadaşlarından övgüyle bahsederek şöyle devam etti:



"2000 yılında başladığım bu spora yalnız devam ediyordum. O zaman da takım arkadaşlarım vardı ama bu kadar iddialı değildik. Daha önce 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğum var. Ama bugün bu görüntüye baktığımda şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü yanımda ortağım ve takım arkadaşlarım var. Yetenekli bir sporcu değerli bir maden gibidir. Bunu arayıp bulmak gerçekten çok zordur. Bunları bulacağımıza inanıyorum. Bu sporu geliştirebilmemiz için Atıcılık Federasyonumuzun misyonu var. 81 ilimizin hepsine 10-20 yollu havalı atış poligonu kurup oradaki yetenekli gençleri bulmamız lazım. Umarım bu, bir an önce gerçekleşir."



Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nı hedeflediklerinin altını çizen milli atıcı, "Paris 2024'e 7 sporcuyla katıldık. 2028 Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılacağız ve daha fazla madalya alacağız. Gençlerin kazandığı madalyalar bizi çok mutlu ediyor. Gelecekle ilgili çok ümitliyim. Tekrardan emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Şevval İlayda Tarhan: "Yeni gelmedik, geri geldik"



Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya sevinci yaşayan Şevval İlayda Tarhan, "Yusuf ağabeyin başlattığı, kapıyı araladığı bu yolda arkasından hep birlikte yavaş yavaş devam ediyoruz. Bizim arkamızdan da pırıl pırıl gençlerimiz geliyor." dedi.



"Muhteşem bir şampiyona geçirdik. Birçok ilke, birçok rekora imza attığımız bir şampiyonaydı." diyen milli sporcu, şunları söyledi:



"Aynı başarıları ileride dünya ve Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda tekrarlamak istiyoruz. Belki yakın vadede olmasa da uzun vadede çok daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Atıcılık aslında bizim ata sporlarımızdan biri. Tıpkı güreş gibi. Olimpiyatlara gitmeden önce 'Olimpiyatlarda atıcılıkta en az 3-4 madalyamız garanti, diğer branşlarda neler yapabiliriz.' dedirtmek istiyoruz. Biz, bunun için çok çalışıyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Atıcı ablalarımızdan birinin özel ricası vardı. Hepimiz adına söylemek istiyorum, 'Biz yeni gelmedik, geri geldik.' İnşallah ileride daha da çok madalyalar alacağız."



Şevval İlayda, Türk kadın sporcuların başarılarıyla öne çıkması konusundaki soruya da "Türk kadınımız bugüne kadar zaten hep güçlüydü. Her zaman birçok şeyi başarabilecek güce sahipti. Belki de kadınların erkeklerden farkı şurada ortaya çıkıyor olabilir. Olaylara erkekler biraz daha düz, kadınlar biraz daha komplike bakar. Ama Türk kadınının zaten kendi yaradılışında var; Türk kadını her zaman güçlü ve başarılıydı." yanıtını verdi.



Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya alarak Türk atıcılık tarihinde bir ilki başaran Damla Köse ise "Bu benim için büyük bir hayaldi. Tüfek branşında ilkleri yaşatmak istiyordum. Çok şükür oldu. Şu an çok duygusalım. Bu madalyayı elimde taşıyor olmak gerçekten ulaşılması çok zor bir hedefti. Çok şükür hep beraber ulaştık." ifadelerini kullandı.