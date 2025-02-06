Yusuf Demir: "İnşallah devamı gelir"

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Boluspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir: 'İnşallah devamı gelir'
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06 Şubat 2025 18:21
Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Boluspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Yusuf Demir, "Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum." dedi.

1 gol, 2 asistlik performansı için gelen soruya cevap veren Yusuf Demir, "Biz her gün antrenmanda, maçta, Okan Hoca'nın bize verdiği sürede en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün 1 gol, 2 asist yaptım. İnşallah devamı gelir." yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı maçta takımının üçüncü golünü atan Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun gollerinde de asisti yapan futbolcu oldu.

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