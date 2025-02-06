Yusuf Demir: 'İnşallah devamı gelir'

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Boluspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yusuf Demir, "Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum." dedi.
1 gol, 2 asistlik performansı için gelen soruya cevap veren Yusuf Demir, "Biz her gün antrenmanda, maçta, Okan Hoca'nın bize verdiği sürede en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün 1 gol, 2 asist yaptım. İnşallah devamı gelir." yanıtını verdi.
Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı maçta takımının üçüncü golünü atan Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun gollerinde de asisti yapan futbolcu oldu.
Yusuf Demir, "Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum." dedi.
1 gol, 2 asistlik performansı için gelen soruya cevap veren Yusuf Demir, "Biz her gün antrenmanda, maçta, Okan Hoca'nın bize verdiği sürede en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün 1 gol, 2 asist yaptım. İnşallah devamı gelir." yanıtını verdi.
Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı maçta takımının üçüncü golünü atan Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun gollerinde de asisti yapan futbolcu oldu.