Yunusemre'de altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 2. gününde Yuntdağı'nın başpehlivanı belli oldu. Finalde İsmail Koç'u mağlup eden Ali Gürbüz altın kemer kazandı.

Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'da ata sporumuz yağlı güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 8'incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin final günü güreşseverlerden yoğun ilgi gördü. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan güreşlerde Türkiye'nin namlı pehlivanları Yuntdağı'nda altın kemeri almak için ter döktü. 7'den 70'e vatandaşların akın ettiği organizasyona Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Güreş Ligi Ana Sponsoru CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Federasyon İl Temsilcisi Necip Denktaş, Güreş Ağası İrfan Aydemir ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri cazgırlar eşliğinde vatandaşları selamlayarak tribünlere 2 ton mesir saçtı.

74'ü başpehlivan olmak üzere 1374 güreşçinin katıldığı güreşte sıcak havalardan dolayı birçok güreşçi sakatlanarak güreşi yarım bıraktı. Finalde İsmail Koç ve Ali Gürbüz karşılaştı. Kıyasıya geçen karşılaşmada rakibini mağlup eden Ali Gürbüz altın kemerin sahibi oldu. Başpehlivan Ali Gürbüz, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Rakiplerini tebrik eden Gürbüz, mutlu olduğunu söyledi. Gürbüz, "Bugün bizi yalnız bırakmayan seyirciye teşekkür ederim. Saha içerisinde 50 dereceye ulaşan sıcaklık vardı. Bugün burada çok zor şartlarda derece yapan tüm kardeşlerimi çok tebrik ediyorum, 1'inci olduğum için de çok mutluyum" dedi.