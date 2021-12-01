Yunus Mallı'ya üç talip çıktı

Trabzonspor'a Alman ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Yunus Mallı'ya talipler var.



29 yaşındaki oyuncu için Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor kapıyı çalarken forma giymek adına Yunus'un da bu ekiplerden birine gitmesi bekleniyor.



BU SEZON 12 DAKİKA



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 12 dakika süre alabildi.







