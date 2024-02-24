Yunus Emre Gedik'ten penaltı pozisyonu için açıklama!

Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu için bir açıklama yaptı.Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından penaltı pozisyonu için çıkan bazı haberleri yalanladı."Maçtan sonra sosyal medyada ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımla"