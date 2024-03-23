Yunus Akgün: 'İyi bir test maçı oldu'

Yunus Akgün, A Milli Takım'ın Macaristan'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalar yaptı.



Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Müthiş mücadele ettik. Macaristan son 20 maçta 3 yenilgi almıştı. 6 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar. İyi bir takım. İyi çalıştık. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık ama dediğim gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim için iyi bir test oldu. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz" dedi.



Yunus Akgün, "Çok kaliteli, genç bir takımız. Daha iyi olacağız. Analizlerimizi yapacağız. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu forma için her şeyi veriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.





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