Yunus Akgün Galatasaray'da uçuşta

Okan Buruk'un duyduğu güveni boşa çıkarmayan Yunus, kariyerinin en iyi haftasını geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün Galatasaray'da uçuşta
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27 Eylül 2024 12:22
Galatasaray altyapısından büyük umutlarla çıkan Yunus Akgün, kiralandığı Adana Demirspor'da yıldızını parlatmıştı. Fakat daha sonra Galatasaray günleri beklendiği gibi gitmeyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Leicester'da geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekibe dönüş yapan Yunus, yaşanan ayrılıklar sonrası kendini 11'de buldu. Okan Buruk'un bu fırsatı verdiği genç yıldız şansını iyi değerlendirdi.

HAYALİNİ YAŞIYOR

Fenerbahçe maçının yıldızlarından olan Yunus, PAOK maçına da damga vurdu. Galatasaray'ı zafere uçuran başarılı oyuncunun istatistikleri dikkat çekti.

3 ikili mücadele ve 1 hava topu kazanırken 3 şutunun 2'sinde isabeti yakaladı. PAOK zaferinin mimarlarından olan Yunus, "Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız" diyerek duygularını dile getirdi. 

 
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