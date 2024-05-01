Yunus Akgün'den etkili performans!

Leicester City' de Yunus Akgün, Preston North End maçına ilk 11'de başladı. 75 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu performansıyla 7,7 reyting aldı ve taraftarlarını mest etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Yunus Akgün'den etkili performans!
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01 Mayıs 2024 12:51
İngiltere Championship'in 45. hafta mücadelesinde şampiyonluğu garantileyen Leicester City, Preston North End'e konuk oldu.

Deepdale Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Leicester City ev sahibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Leicester'e galibiyeti getiren golleri 36 ve 52. dakikalarda Jaime Vardy 67. dakikada ise Kasey McAteer attı. Leicester City' de Yunus Akgün ilk 11'de başladı.

75 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu performansıyla 7,7 reyting aldı ve taraftarlarını mest etti. Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus İngiliz ekibinde 28 maçta forma giyip 2 gol, 3 asist kaydetti.

LEICESTER KARAR VERECEK

Şarta bağlı opsiyonla kiralanan Yunus'un Leicester'da kalıp kalmayacağına İngiliz ekibi karar verecek. 

 
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