Yunanistan, İsviçre'yi rahat geçti

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Yunanistan, İsviçre'yi 87-65 yendi.Ev sahibi Yunanistan, ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci periyodunda etkili hücum etti ve devre arasına 46-32 önde gitti.Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Yunanistan, final periyoduna 64-44 üstünlükle girdiği karşılaşmayı 87-65 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.Gruptaki diğer maçta ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya 71-69 yenilmişti.Salon: Barış ve DostlukHakemler: Julio Anaya (Panama), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)Yunanistan: Pavlopoulou 5, Christinaki 12, Parks 14, Spanou 6, Fasoula 21, Krimili 8, Bosgana 14, Nikolopoulou 1, Louka 2, Chatzileonti 4, Chairistanidou, Karlaftiİsviçre: Fora 10, Dos Santos 9, Herminjard 18, Schwarz 12, Da Silva, Margot, Constantin, Ranisavljevic 1, Hatch 2, Favre 8, Wenger 5, Jacquot1. Periyot: 19-19Devre: 46-323. Periyot: 64-44