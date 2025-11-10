Yüksel Yıldırım'dan hakem tepkisi!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

calendar 10 Kasım 2025 15:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım'dan hakem tepkisi!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Eyüpspor maçının hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi. Yüksel Yıldırım, "Biz Türkiye'de her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tek istediğimiz adil maç yönetilmesi. Dün (Pazar) oynanan maçta Yasin Kol bizi çok zora soktu. Biz dün hakemi de yendik. Bu konuşmalarımla bana ceza verirler, umurumda da değil." dedi.

Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız, açık ve net şekilde söylüyorum. Ondan sonra 5 Aralık'ta, Fenerbahçe - Galatasaray maçının hemen sonrasında Galatasaray ile maçımız var. Sami Yen'e gideceğiz. Galatasaray maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. 3 ihtimalli bir maç. Samsunspor, artık korkarak oynayan bir takım değil. Futbolu güzelleştiren, topun oyunda kalmasını artırmaya çalışan, futbolu güzelleştiren bir takım olmak istiyoruz. Biz bu kadar istekliysek, MHK'dan da aynı karşılığı beklemek istiyoruz. Son 5 maçımız o kadar kritik maç ki... Beşiktaş'a gidiyoruz, peşine Alanya. Zorlu bir maç. Alanya, Trabzon'u elinden kaçırdı. Başakşehir, Galatasaray, Göztepe var. Bunların hepsi çok iyi maçlar." diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
