Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için açıklama!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, milli maç arası sonrası Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçlarına galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için açıklama!
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27 Eylül 2024 14:43
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hedef Halk gazetesine açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, milli maç arasının takımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Antep ve Hatay galibiyetlerinden sonra Konyaspor maçını da kazanabilirdik, fakat milli maç arası hızımızı kesti" dedi. Yıldırım, Göztepe ve Adana Demirspor maçlarına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ve milli ara öncesi iyi bir sıralamada olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, milli maç arası sonrası Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Geçen sene Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık, ama bu sene çok daha güçlü bir Samsunspor var. Fenerbahçe'ye sürpriz yapacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

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