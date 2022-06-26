ABDÜLKERİM'İN EN ÖNEMLİ ARTISI NE?

"BİREBİR OYUNDA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR"

"GEÇ KALMIŞ DEĞİL, MİLLİ TAKIM İÇİN KAZANIM"

YÜCEL İLDİZ NE ZAMAN TAKIM ÇALIŞTIRACAK?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, sergilediği performansla tüm dikkatleri üstüne çekti. Stoper, sol bek ve önlibero pozisyonunda oynayabilen Abdülkerim, transferde tercihini yaptı ve Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Abdülkerim'in Denizlispor'da birlikte çalıştığı teknik direktörü Yücel İldiz,yaptı., futbolcunun Türk futbolu adına bir kazanım olduğunu dile getirdi. İldiz, kariyer planlaması hakkında da konuştu.Futbolcuyu çok yakından tanıyan İldiz, "Bir kere çok temiz bir kişiliği var. Kendisini sürekli geliştirmeye çalışıyor. Denizlispor'da birlikte çalıştık. Rekorlar kırdığımız dönemde takımdaki istikrarı sağlayan başlıca oyunculardan biriydi. Geriden iyi oyun kurmayı becerebilen, oyunu iyi okuyan ve süzen bir oyuncu. En önemli artılarından biri de hücuma katkı vermeye çalışmasıdır" diye konuştu.Abdülkerim Bardakcı'nın eksik yönlerinin ne olduğu sorusuna ise deneyimli teknik adam, "Kafa topları için çalışmalar yaptı. Birebir oyunda da kendisini geliştirmek için uğraş verdiğini biliyoruz. Zaten eksik yönlerini geliştirdiğini de görebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi tercih edilen bir oyuncu oldu" yorumunu yaptı.Konyaspor'da başarılı işler yapan ve sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan futbolcu için, "Daha önce bu çıkışı yakalayabilir miydi? Evet yakalayabilirdi. Ama yine de geç değil" diyen Yücel İldiz, ilerleyen dönemlerde futbolcunun A Milli Takım'da da istikrar yakalayacağına inanıyor. Yücel İldiz eski öğrencisinin milli takımdaki geleceği için ise "Tabii ki milli takımda yurt dışında oynayan oyuncularımız var. Ülkemizde iyi isimlerden biri Abdülkerim. Kiralık gittiği takımlarda da tecrübeler kazandı. Dolayısıyla milli takım için de kazanım olacağına inanıyorum" dedi.Öte yandan Yücel İldiz kariyer planlaması hakkında da konuştu. 69 yaşındaki teknik adam, "Sistemi olan, hedefi olan takımlarda çalışmak isterim. Prensiplerimize uygun teklifler geldiğinde çalışırız. Yoksa beklemeyi yeğlerim! Ona göre de karar veririz. Ekibimizle birlikte çalışmaya hazırız" diyerek sözlerini tamamladı.