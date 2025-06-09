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Estonya-Norveç
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09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan yakın takip

Suudi Arabistan ekibi Neom SC'nin, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

calendar 09 Haziran 2025 23:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan yakın takip
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli golcüsüne Suudi Arabistan'dan talip çıktığı iddia edildi.

DURUMUNU TAKİP EDİYORLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor.


BU SEZON EN-NESYRI

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 52 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı yıldız bu müsabakalarda 30 gol attı ve 7 asist üretti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Faslı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 24 milyon euro.

19.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, Faslı golcü için sezon başında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. 

 

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