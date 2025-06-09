Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli golcüsüne Suudi Arabistan'dan talip çıktığı iddia edildi.
DURUMUNU TAKİP EDİYORLAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor.
BU SEZON EN-NESYRI
Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 52 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı yıldız bu müsabakalarda 30 gol attı ve 7 asist üretti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO
Faslı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 24 milyon euro.
19.5 MİLYON EUROYA GELDİ
Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, Faslı golcü için sezon başında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli golcüsüne Suudi Arabistan'dan talip çıktığı iddia edildi.
DURUMUNU TAKİP EDİYORLAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor.
BU SEZON EN-NESYRI
Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 52 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı yıldız bu müsabakalarda 30 gol attı ve 7 asist üretti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO
Faslı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 24 milyon euro.
19.5 MİLYON EUROYA GELDİ
Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, Faslı golcü için sezon başında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
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