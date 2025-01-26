Youssef En-Nesyri: "Jose Mourinho söylemişti"

Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta 2 golle yıldızlaşan Youssef En-Nesyri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri: 'Jose Mourinho söylemişti'
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26 Ocak 2025 21:32
Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. 

Sarı-Lacivertliler'de 2 gol atarak yıldızlaşan Youssef En-Nesyri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Faslı yıldız, "2. golde havada ne kadar asılı kaldı?" sorusuna, "Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok." cevabını verdi.

"ÇİFT FORVET HER ZAMAN DAHA İYİDİR"

Son haftalardaki performansı ile ilgili konuşan En-Nesyri, "Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Bizim için de geçerli olan bu. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz." dedi.

"HOCAMIZ SÖYLEMİŞTİ"

Mücadeleyi değerlendiren golcü futbolcu, "Hocamız bize bu maçın anahtarını, sabırla kendi oyunumuzu oynamak olduğunu söylemişti. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Zaman zaman bu konuşmaları yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
 
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