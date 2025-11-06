05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Youri Baas'tan hakem şikayeti!

Ajax forması giyen Youri Baas, Galatasaray yenilgisi sonrası konuştu.

Ajax forması giyen Youri Baas, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Baas, "İlk yarıda gol yemedik. İkinci yarıda aniden iki penaltı ve skor bir anda 3-0 oldu. Özellikle ilk yarıda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ama puan almamıza yetmedi." dedi.

Youri Baas, "Hakemle ilgili bir şikayetim var. Top bacağımın üzerinden sekerek koluma çarptı ama hakem görmezden geldi. Hiçbir şey söylemedi. Sadece uzaklaştı. Kolumun bacağımdan çok uzakta olmadığını hissettim. Kolunuzu vücudunuzdan kesemezsiniz. Ama yeterince iyi değildi." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
