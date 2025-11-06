Youri Baas'tan hakem şikayeti!

Ajax forması giyen Youri Baas, Galatasaray maçının ardından konuştu.
Baas, "İlk yarıda gol yemedik. İkinci yarıda aniden iki penaltı ve skor bir anda 3-0 oldu. Özellikle ilk yarıda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ama puan almamıza yetmedi." dedi.
Youri Baas, "Hakemle ilgili bir şikayetim var. Top bacağımın üzerinden sekerek koluma çarptı ama hakem görmezden geldi. Hiçbir şey söylemedi. Sadece uzaklaştı. Kolumun bacağımdan çok uzakta olmadığını hissettim. Kolunuzu vücudunuzdan kesemezsiniz. Ama yeterince iyi değildi." diye konuştu.
