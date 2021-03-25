Younes Belhanda'nın yeni rotası belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın peşinde La Liga'dan Valencia takıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Younes Belhanda'nın yeni rotası belli oluyor
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25 Mart 2021 16:13
Galatasaray'da zemin konusunda yönetime yaptığı eleştirinin ardından sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın peşine bir kulüp daha düştü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, maliyeti düşük ve bonservisi elinde olan oyuncularla ilgilenen Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

"BELHANDA KENDİNİ KANITLADI"

Teknik direktör Javi Gracia'nın onay verdiği belirtilen Belhanda'nın, Avrupa'da kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan önce Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke ve Nice formaları giyen Belhanda, Valencia ile anlaşırsa ilk kez İspanya'da görev almış olacak.

Tecrübeli futbolcunun adı daha önce de iki ezeli rakip Sevilla ve Real Betis ile anılmıştı.



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