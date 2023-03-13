Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un önemli ismi Younes Belhanda, Trabzonspor maçında gördüğü kartla olay yarattı.



19. dakikada saha içinde yaşanan karışıklıkta oyun durdu. Belhanda ve Bruno Peres arasında başlayan arbede sonrasında hakem, iki oyuncuya da sarı kart verdi. Ardından VAR uyarısıyla görüntüleri izleyen hakem Bitigen, rakibine tokat atan Belhanda'yı direkt kırmızı kartla oyundan attı.



Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana 6 kez kızararak en fazla oyundan atılan isim olan Younes Belhanda, ceza indirimi gelmezse Antalya ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.





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