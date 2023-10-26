29 Ekim

Yılmaz Vural, Menemen FK'ya imza attı!

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Yılmaz Vural, Menemen FK'ya imza attı!
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26 Ekim 2023 15:54
Son güncelleme 26 Ekim 2023 16:18
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı göreve getirdi.

Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Türk futbolunun en tanınmış simalarından, en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural'la resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasına gelen 70 yaşındaki teknik adam resmen Menemen FK'nın yeni teknik direktörü oldu.



Son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, kariyerinde Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'da görev yaptı.
 
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