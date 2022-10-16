Yeni Malatyaspor galibiyet orucunu bozdu

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezonun ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor galibiyet orucunu bozdu
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16 Ekim 2022 15:53
Haqi Osman
Haqi Osman
Ö.K Yeni Malatya
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Böylece Malatya temsilcisi bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Yeni Malatyaspor'un golleri 8 ve 75. dakikalarda Haqi Osman'dan geldi.

İLK GALİBİYET 9. HAFTADA GELDİ

Ligdeki ilk galibiyetini 9. haftada alan Yeni Malatyaspor, 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 6 puan topladı ve ligin 18. sırasında yer aldı.

BANDIRMA 5 HAFTADIR KAYIP

Bandırmaspor ise ilk 3 haftada gösterdiği performansı arattı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan takım 12 puan ile ligin 8. sırasında konumlandı.

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