Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Böylece Malatya temsilcisi bu sezon ilk galibiyetini aldı.



Yeni Malatyaspor'un golleri 8 ve 75. dakikalarda Haqi Osman'dan geldi.



İLK GALİBİYET 9. HAFTADA GELDİ



Ligdeki ilk galibiyetini 9. haftada alan Yeni Malatyaspor, 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 6 puan topladı ve ligin 18. sırasında yer aldı.



BANDIRMA 5 HAFTADIR KAYIP



Bandırmaspor ise ilk 3 haftada gösterdiği performansı arattı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan takım 12 puan ile ligin 8. sırasında konumlandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ