Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor
Farmolle
Chebake
Sincere
Sadık
Erkan
Murat
Donald
Aleksic
Guilherme
Adem
Boutaib
Galatasaray
Muslera
Mariano
Ozan
Maicon
Ömer
Donk
Ndiaye
Sinan
Belhanda
Rodrigues
Muğdat
Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.
Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
- 7 futbolcu sakat
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, dün yapılan antrenmanda tedavilerinin ardından salonda çalıştı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müşahede altında tutuluyor. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarısını kapatmıştı.
Sarı-kırmızılı takımda Mariano Filho karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
Yeni Malatyaspor cephesi
Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Malatya temsilcisinin 12 puanı bulunuyor.
Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Danijel Aleksic'in sakatlığından dolayı bu hafta forma giymesi beklenmiyor. Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Arturo Mina sarı kart cezalısı, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
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Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor
Farmolle
Chebake
Sincere
Sadık
Erkan
Murat
Donald
Aleksic
Guilherme
Adem
Boutaib
Galatasaray
Muslera
Mariano
Ozan
Maicon
Ömer
Donk
Ndiaye
Sinan
Belhanda
Rodrigues
Muğdat
Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.
Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
- 7 futbolcu sakat
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, dün yapılan antrenmanda tedavilerinin ardından salonda çalıştı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müşahede altında tutuluyor. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarısını kapatmıştı.
Sarı-kırmızılı takımda Mariano Filho karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
Yeni Malatyaspor cephesi
Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Malatya temsilcisinin 12 puanı bulunuyor.
Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Danijel Aleksic'in sakatlığından dolayı bu hafta forma giymesi beklenmiyor. Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Arturo Mina sarı kart cezalısı, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
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