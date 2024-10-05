Yeni Malatyaspor: "Canımız sağ olsun"

Şanlıurfaspor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Yeni Malatyaspor: 'Canımız sağ olsun'
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05 Ekim 2024 23:07
Şanlıurfaspor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı..

Derviş Deniz maçın birince devresinde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Mücadelemizin karşılığında pozisyonumuz da var, gol yapsak belki içeriye galip gireceğiz. İkinci devre yaptığımız bireysel hata, yediğimiz basit goller bu sonucu doğurdu. Bu seviyede mücadele eden bir takım basit goller yememesi lazım, böyle hatalar yapamaması lazım. Biz yaptık ama maalesef bugün. Canımız sağ olsun, genç takımımız, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

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