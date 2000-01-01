Yeni format ile, NBA'in şampiyonluk oranları!

NBA'in şampiyonluk oranları, sezona geri dönüş planının onaylanmasıyla, tekrar düzenlendi.



2019-20 NBA sezonunu sürdürme biçiminin onaylanmasıyla, Las Vegas SuperBook'un şampiyonluk için en son oranları ayarlaması uzun sürmedi.



Los Angeles Lakers, 5-2 oranla yarışa liderlik ederken, Milwaukee Bucks ve LA Clippers'ı 3-1 ile yakından takip etti.



NBA, halihazırda playofflar için uygun olan 16 takımın hepsini de dahil etmeyi planlarken, altı takım daha ekledi (beşi Batı'dan ve biri Doğu'dan).



SuperBook USA'dan Jeff Sherman'ın, NBA şampiyonluk oranları şu şekilde:



Los Angeles Lakers (Batı'da 1.): 5-2



Milwaukee Bucks (Doğu'da 1.), LA Clippers (Batı'da 2.): 3-1



Houston Rockets (Batı'da 6.), Boston Celtics (Doğu'da 3.): 16-1



Toronto Raptors (Doğu'da 2.), Philadelphia 76ers (Doğu'da 6.): 20-1



Denver Nuggets (Batı'da 3.): 25-1



Dallas Mavericks (Batı'da 7.), Miami Heat (Doğu'da 4.), Brooklyn Nets (Doğu'da 7.): 40-1



Utah Jazz (Batı'da 4.): 50-1



Oklahoma City Thunder (Batı'da 5.), Portland Trail Blazers (Batı'da 9.), New Orleans Pelicans (Batı'da 10.): 80-1



Indiana Pacers (Doğu'da 5. sırada): 100-1



Memphis Grizzlies (Batı'da 8.), Orlando Magic (Doğu'da 8.): 1000-1



Sacramento Kings (Batı'da 11.), San Antonio Spurs (Batı'da 12.), Washington Wizards (Doğu'da 9.): 2000-1



Phoenix Suns (Batı'da 13.): 10.000-1



Lakers, daha önce en iyi sıralama için Milwaukee Bucks ile eşitlendikten sonra bile Larry O'Brien kupasını kazanacak favori takım olarak görülüyordu. Milwaukee, bu NBA sezonunda 53 galibiyet ve 12 mağlubiyetle daha iyi bir genel derece ortaya koydu.



