Yamak: "İhtiyacımız olan para 60 milyon"

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, transfer tahtasının açılması için gereken miktarı açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yamak: 'İhtiyacımız olan para 60 milyon'
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11 Aralık 2023 15:07
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un transfer tahtasının açılabilmesi için 60 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak bugüne kadar 160 milyon liranın üzerinde bir ödeme yaptıklarını ifade etti.

Sonuna kadar mücadele etmeye hazır olduklarını vurgulayan Yamak, şöyle devam etti:

"Ancak bunu tüm Giresunlular ile birlikte yapmak zorundayız. Şu anda Giresunspor'un toplam borcu 350 milyon lira. Bunun 100 milyon lirası vergi ve sigortaya ait olan borç. 250 milyon lirası ise alacaklı oyuncular ve kulübün mevcut borçlarının tamamını oluşturuyor."

"60 MİLYON LİRAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Yamak, transfer yasağına neden oyuncu alacaklarının 120 milyon lira olduğuna işaret ederek, "Şu an Giresunspor Kulübü'nün transfer tahtasını açabilmesi için ihtiyacı olan miktar 60 milyon lira. Bu miktarı bulduğumuz takdirde transfer tahtasını açabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kulübe mali destek sağlanmasını isteyen Yamak, şunları kaydetti:

"Bütün Giresunlulara ve Giresunsporlulara sesleniyorum. Sakın pes etmeyin. Sakın takımınızı yalnız bırakmayın. Bu takımı kurtarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kanımızın son damlasında kadar savaşacağız. Transfer tahtasını açmak sadece oyuncu almak demek değil, aynı zamanda kulübümüzün borcunu azaltıp yönetilebilir hale getirmek için de çok önemlidir. Hala hiçbir şey için geç kalmış değiliz. İş adamlarımız, siyasilerimiz, mülki amirlerimiz ve tüm camiamıza sesleniyorum. Kulübümüze gelir getirecek reklam, sponsorluk ve loca alımı destekleriyle yanımızda yer almanızı istiyoruz."

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