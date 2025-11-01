01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-041'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-045'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-014'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-015'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-015'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-084'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Yalçın Koşukavak: "Keçiörengücü'nün öncelikli hedefi play-off"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sarıyer galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada takımın her geçen hafta daha iyi oynayacağını belirtti.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, öncelikli hedeflerinin play-off olduğunu belirterek, her geçen hafta daha iyi bir oyun oynayacaklarını söyledi.
 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, takımın kupa maçından döndüğüne işaret ederek, rakip üzerinden maç stratejisi belirlediklerini ve teorik olarak oyunculara nasıl davranmaları gerektiğini anlattıklarını aktardı.
 
"Oyunun şu an istediğimiz düzeyde olma ihtimali yok." diyen Koşukavak, "Her geçen hafta daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Topun rakipte olduğu zamanlar iyi oynadık. Takım çok dinamikti, çok istedi. İnşallah her geçen süre oyunu güçlendirdikçe daha yarışabilir, üst sıralarda yer alan bir Keçiörengücü için elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Öncelikli hedefiniz play-off mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:
 
"Ben hiç hedefsiz bir antrenör olmadım. 2 puanlı Boluspor'a gittiğimde de play-off'a kaldık. Sonra bir daha Boluspor'a gittim, 13-14'üncü sıradaydı. Bir daha play-off'a kaldık. Keçiörengücü'nün öyle bir hedefi var. 7 yıldır bu ligde oynuyor, hiç play-off oynamamış. Öncelikli olarak bugün itibarıyla gerçekçi konuşulacak hedef bu. İnşallah öyle olur. Ama ligin de bir zorluğu var. Bugün Allah korusun kaybetseydik, Sarıyer ile aynı puandaydık. O zaman bu soruyu sorma şansınız yoktu."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
