Yalçın Koşukavak: 'Keçiörengücü'nün öncelikli hedefi play-off'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, öncelikli hedeflerinin play-off olduğunu belirterek, her geçen hafta daha iyi bir oyun oynayacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, takımın kupa maçından döndüğüne işaret ederek, rakip üzerinden maç stratejisi belirlediklerini ve teorik olarak oyunculara nasıl davranmaları gerektiğini anlattıklarını aktardı.

"Oyunun şu an istediğimiz düzeyde olma ihtimali yok." diyen Koşukavak, "Her geçen hafta daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Topun rakipte olduğu zamanlar iyi oynadık. Takım çok dinamikti, çok istedi. İnşallah her geçen süre oyunu güçlendirdikçe daha yarışabilir, üst sıralarda yer alan bir Keçiörengücü için elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Öncelikli hedefiniz play-off mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Ben hiç hedefsiz bir antrenör olmadım. 2 puanlı Boluspor'a gittiğimde de play-off'a kaldık. Sonra bir daha Boluspor'a gittim, 13-14'üncü sıradaydı. Bir daha play-off'a kaldık. Keçiörengücü'nün öyle bir hedefi var. 7 yıldır bu ligde oynuyor, hiç play-off oynamamış. Öncelikli olarak bugün itibarıyla gerçekçi konuşulacak hedef bu. İnşallah öyle olur. Ama ligin de bir zorluğu var. Bugün Allah korusun kaybetseydik, Sarıyer ile aynı puandaydık. O zaman bu soruyu sorma şansınız yoktu."