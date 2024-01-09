Yabancı kuralı yorumu: 'FIFA ve UEFA'da dosyası olan transfer yapamasın'

Spor yazarları "Sahada 11, kadroda 12 yabancı" kuralının gündeme gelmesi sonrası dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.



Yazarlar, "Sahada 11, kadroda 12 yabancı için yorumunuz nedir?" sorusuna cevap verdiler.



İŞTE YAZARLARIN YORUMLARI



Levent Tüzemen: "Fatih Terim'in Türkiye futbol direktörü olduğu dönemde 14 yerli, 14 yabancı uygulaması en doğru karardı. Çünkü yasaklarla bir yere gelemeyiz. Yabancı sınırını serbest bırakmak, Türk oyuncuları rekabete sokar. Sınır koyarsanız yerliler rehavete girer. Sahada 11, toplamda 12 yabancı kararı, doğru bir hamledir. Destekliyorum."



Ali Gültiken: "Gelecek sezon yeniden '16 yabancıya çıkalım' diye konuşursak sürpriz olmaz! Konu aslında yabancı sınırı değil. Yabancı serbest olabilir ama harcamaların kontrol edilmesi lazım. Türkiye'deki problem, yabancı sınırından ziyade alınan oyuncuların ancak yüzde 50'sinin oynayabilmesi."



Gürcan Bilgiç: "Yine başa döndük. Kulüpler yetiştirmenin peşinde değiller. Türk oyuncuların kalitesi rekabeti sağlamıyor. Buradaki en önemli hamle FIFA'da, UEFA'da kimin dosyası varsa, transfer izni verilmemesi. Sorumsuz yöneticilerin olmayan parayı harcaması önlenmeli. Saha performansı açısından ise çok doğru buluyorum. Bizim oyuncular da artık rekabeti tadıp, daha çok çalışmalı."





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