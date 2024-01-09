Xavi, Joao Felix için kararını verdi

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Atletico Madrid'den sezon başında Barcelona'ya kiralık olarak transfer edilen Joao Felix için kararını verdi.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona'da teknik adam Xavi Hernandez, gelecek sezon planlamalarına dair Joao Felix'in transferini öncelik olarak görmüyor.



Haberde, Xavi Hernandez'in Portekizli oyuncuya güvenmediği ve bonservisini satın almak için şartların zorlanmasını istemediği belirtildi.



MAAŞ İSTEĞİ DUDAK UÇUKLATTI



Ayrıca haberde, Joao Felix'in Barcelona'da kalıcı olmak istediği aktarılırken yapılacak yeni sözleşmede Barcelona'ya 15 milyon euro maaşın üstünde bir talepte bulunduğu öne sürüldü Bu durumun Katalan ekibinde olumlu karşılanmadığı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona formasını tüm kulvarlarda 22 kez giyen Felix, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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