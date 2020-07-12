Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Nuno Espirito'nun takımı Wolverhampton ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Everton kozlarını paylaştı.



Molineux Ground'da oynanan karşılşamada ev sahibi Wolves 3-0'lık skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Raul Jimenez, 46'de Leander Dendoncker ile 74'te Diogo Jota kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Wolverhampton puanını 55 yaparak son iki haftadaki mağlubiyet serisini sona erdirdi ve altıncılık koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi için umutlarını devam ettirdi. Everton ise 45 puanda kaldı ve kazanamama serisi 3 maça yükseldi.



Ligin br sonraki haftasında Wolves, Burnley deplasmanına gidecek. Everton sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.



