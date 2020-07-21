Wolves Avrupa aşkına rahat kazandı

Premier Lig'in 37 haftasında Wolverhampton, Crystal Palace'ı 2-0'la geçerek Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını sürdürdü.

Wolves Avrupa aşkına rahat kazandı
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21 Temmuz 2020 00:13
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Wolverhampton 2-0 kazanarak üç puana ulaştı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Podence ile bulduğu gol Wolves'u öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İlk yarıda savunmanın kritik ismi Mamadou Sakho'yu sakatlığa kurban veren Crystal Palace'ın gardı 68. dakikada gelen golle iyice düştü. Jonny Castro'nun golüyle Wolves farkı ikiye çıkardı ve mücadele 2-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Wolverhampton 59 puana yüseldi ve Avrupa Ligi'ne gitme iddiasını sürdürdü. Crystal Palace ise 42 puanda kaldı.



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