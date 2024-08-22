Wolverhampton'dan Wilfried Zaha harekatı!

Pedro Neto'yu Chelsea'ye gönderen Wolverhampton'ın Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wolverhampton'dan Wilfried Zaha harekatı!
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22 Ağustos 2024 16:55
Galatasaray'da bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.

The Sun'da yer alan habere göre; Wolverhampton, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

NETO'NUN YERİNE ZAHA

Pedro Neto'yu 60 milyon euroya Chelsea'ye gönderen İngiliz ekibinin bu boşluğu Zaha ile doldurmak istediği ve kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcunun bonservisine yaklaşık 11 milyon euro istediği belirtilirken, Wolves'un oyuncuyu bir yıllığına kiralamayı planladığı yazıldı.

Wilfried Zaha'nın adı daha önce eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna kattığı Zaha, sarı kırmızlı formayı 43 kez giydi ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 

 
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