Wolverhampton'dan Wilfried Zaha harekatı!

Galatasaray'da bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.
The Sun'da yer alan habere göre; Wolverhampton, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
NETO'NUN YERİNE ZAHA
Pedro Neto'yu 60 milyon euroya Chelsea'ye gönderen İngiliz ekibinin bu boşluğu Zaha ile doldurmak istediği ve kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET
Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcunun bonservisine yaklaşık 11 milyon euro istediği belirtilirken, Wolves'un oyuncuyu bir yıllığına kiralamayı planladığı yazıldı.
Wilfried Zaha'nın adı daha önce eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna kattığı Zaha, sarı kırmızlı formayı 43 kez giydi ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
The Sun'da yer alan habere göre; Wolverhampton, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
NETO'NUN YERİNE ZAHA
Pedro Neto'yu 60 milyon euroya Chelsea'ye gönderen İngiliz ekibinin bu boşluğu Zaha ile doldurmak istediği ve kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET
Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcunun bonservisine yaklaşık 11 milyon euro istediği belirtilirken, Wolves'un oyuncuyu bir yıllığına kiralamayı planladığı yazıldı.
Wilfried Zaha'nın adı daha önce eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna kattığı Zaha, sarı kırmızlı formayı 43 kez giydi ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.