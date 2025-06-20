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Wizards, Pelicans ve Nets'in ortak hedefi; Ace Bailey

2025 NBA Draftı'na günler kala, Washington Wizards, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets; Rutgers'ın yıldızı Ace Bailey'yi alabilmek için yukarı sıralardan seçim elde etmeyi hedefliyor.

calendar 20 Haziran 2025 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wizards, Pelicans ve Nets'in ortak hedefi; Ace Bailey
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2025 NBA Draftı'na günler kala, Washington Wizards, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets; Rutgers'ın yıldızı Ace Bailey'yi alabilmek için yukarı sıralardan seçim elde etmeyi hedefliyor.

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'nin haberine göre bu üç takım, sırasıyla 6., 7. ve 8. sıradaki seçim haklarına sahip olmalarına rağmen ilk üçe girerek Bailey'yi kadrosuna katmak istiyor.

Bailey'nin sıra dışı draft süreci dikkat çekiyor. 6'8" boyundaki forvet, Philadelphia 76ers dahil olmak üzere tüm bireysel antrenmanlarını iptal etti. 76ers, 3. sıradan seçim yapacak takım olarak Bailey'yi ciddi şekilde değerlendirenler arasındaydı.


Bailey'nin menajerlik işlemlerini resmiyette Adie Von Gontard ve Daniel Green yürütüyor olsa da, sürecin arka planında eski NBA oyuncusu Sharife Cooper'ın babası Omar Cooper'ın yönlendirici rol oynadığı öne sürülüyor.

19.2 sayı ve 7.5 ribaunt ortalamasıyla dikkat çeken Bailey, bu draft sınıfının en patlayıcı kanat oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şut yeteneği ve çok yönlü savunma becerisi öne çıkan özellikleri arasında.

Philadelphia, Tyrese Maxey, Joel Embiid ve yeni transfer Paul George etrafında genç yetenekler inşa etmek istiyor. Öte yandan Wizards (18–64), Pelicans (21–61) ve Nets (26–56) gibi hayal kırıklığıyla geçen sezonlar yaşayan takımlar, uzun vadeli yapı kurmak için bu fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor.


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