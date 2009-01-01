Wizards'ın hızlı başlangıcı sonrası, Sheppard başkan oldu!

Washington Wizards, ekibin sezona hızlı başlangıcı sonrası genel menajeri Tommy Sheppard'ı takımın başkanı olarak terfi ettirdi.



Wizards ayrıca, baş planlama ve operasyon sorumlusu Sashi Brown'ın, Monumental Basketbol'un başkanı ve Monumental spor ve eğlence CEO'sunun özel danışmanı olarak terfi ettiğini bildirdi.



Sheppard genel menajer olarak atandığından ve Brown ise Temmuz 2019'da takıma dahil edildiğinden beri, Wizards her sezon kendi alanlarında sürekli gelişme göstermişti. Takım 2018'den bu yana ilk kez geçen sezon playofflara kalmış ve 10-4'lük derecesi ile 1974-75 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yapmıştı.



Sheppard, Wizards, ekibin G League takımı Capital City Go-Go ve NBA 2K League'in Wizards District Gaming ekipleri için tüm basketbol kararlarından sorumlu olmaya devam edecek.



Şu anda Wizards ile 19. sezonunda olan Sheppard, 2003 yılında takımın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak başlamış ve ilk kez 2013 yılında üst düzey bir rol almıştı.



