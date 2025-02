ESPN analistlerinden Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın bundan sonra LeBron James yerine "Luka Doncic'in takımı" olacağını söyledi.



James, NBA kariyeri boyunca yer aldığı her takımın odak noktası olmuş olsa da, Windhorst, Cumartesi günü Lakers ile Dallas Mavericks arasındaki şok edici takasın ardından bu durumun artık değişebileceğini iddia etti:



"LeBron'un kariyerinin her yılında, 21 küsür sezondur, bulunduğu takımlarda her şey onun üzerinden şekillenirdi. Artık durum böyle değil. Lakers'ın bundan sonra yapacağı her şey 77 için olacak. Artık bu takım Luka Doncic'in takımı."



Lakers, 25 yaşındaki Doncic'i kadrosuna katan takas paketinin bir parçası olarak Anthony Davis'i Mavericks'e göndermişti.



James'in, 2018'de Lakers'la sözleşme imzaladığından beri çok fazla hamlede parmağı olduğu düşünülüyor. 2019'da takımın Davis için takas yapmasına yardımcı olurken, ekip bu anlaşmayla Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart'tan oluşan genç çekirdeğinden vazgeçmişti. James'in ayrıca Lakers'ın 2021'de Russell Westbrook için takas yapması için baskı yaptığı söylenirken, koçluk deneyimi olmayan eski NBA oyuncusu JJ Redick'i kendisinin işe aldığı ve en büyük oğlu Bronny James'in draft edilmesini sağladığı ise söylentiler arasında yer alıyor.