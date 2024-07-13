Wimbledon Kadınlar'da şampiyon Krejcikova

Jasmine Paolini'yi 6-2, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Çekyalı tenisçi Barbora Krejcikova, Wimbledon Kadınlar'da şampiyon oldu.

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Wimbledon Kadınlar'da şampiyon Krejcikova
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13 Temmuz 2024 18:09
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 19:02
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.

Başkent Londra'daki turnuvada, tek kadınlar finalinde İtalyan sporcu Paolini ile Çek tenisçi Krejcikova karşı karşıya geldi.

2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbedon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

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