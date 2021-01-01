Williams: "Booker 3. maçta sakattı ama kimseye söylememişti"

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın NBA Finalleri sırasında beklenmeyen bir sakatlık geçirdiği ve buna rağmen oynamaya devam ettiği ortaya çıktı.



Booker, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı NBA Finalleri'nin 3. maçında 3/14 şut isabetiyle sadece 10 sayı kaydettikten sonra, birçok eleştiri okunun hedefi olmuştu. Phoenix ekibi, o maçı 20 sayı farkla kaybetmişti.



Suns koçu Monty Williams, Booker'ın 3. maçta bir hamstring sakatlığıyla boğuştuğunu, fakat bunu dile getirmediğini açıkladı:



"İnsanlar Book'un 3. maçta bir hamstring sakatlığıyla uğraştığını bilmiyordu ve yapamadığı şeyler için her türlü eleştiriye maruz kaldı. İnsanların anlamadığı şey, aslında sahada tek ayak üzerinde oynamış olduğuydu. Bu adamlar, sert oldukları ve asla mazeretlere sığınmak istemedikleri için, asla bir şey söylemezler.



Bu kısım beni rahatsız etmişti çünkü Finallerde Devin ve Chris (Paul) hakkında söylenen her şeyi duymuştum."



Booker, kariyerinin ilk ve tek NBA Finalleri serisinde 28.2 sayı ortalaması yakalamıştı.



