Wilfried Zaha için ayrılık iddiası!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha'nın devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha için ayrılık iddiası!
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03 Ocak 2024 09:30
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etme hedefi doğrultusunda transfer edilen Wilfried Zaha'nın, devre arasında sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabileceği iddia edildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sezon başında birçok Suudi Arabistan kulübüyle masaya oturmasına, hatta sağlık kontrolünden geçmesine rağmen Galatasaray'a imza atan tecrübeli futbolcunun, özellikle gecikmeli ödenen maaşlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Yıllık 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret kulübü zorlamaya başlarken, Zaha'dan bonservis bedeli kazanma ihtimali olan Galatasaray cephesi de bu satışa sıcak bakıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

31 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 20 resmi maça çıkarken, 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Çoğunlukla sol kanatta görev yapan Zaha'nın gelişiyle, Kerem Aktürkoğlu da en iyi olduğu pozisyondan, forvet arkasına geçiş yapmak zorunda kaldı ve düşüşe geçti. 10 numaraya takviye yapmak isteyen Cim Bom'da, Zaha'nın muhtemel satışıyla birlikte Kerem de tekrar sol kanatta oynama fırsatı yakalayacak.

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