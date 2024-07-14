Westerlo'da Emin Bayram ısrarı! Yeni teklif hazırlığı

Galatasaray forması giyen Emin Bayram için Westerlo'nun inadının devam ettiği öne sürüldü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Westerlo'da Emin Bayram ısrarı! Yeni teklif hazırlığı
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14 Temmuz 2024 10:18
Belçika ekibi Westerlo'nun geride kalan sezonda Galatasaray'dan kiraladığı Emin Bayram'ın bonservisini almak istediği öğrenildi.

Emin Bayram için daha önce 2 milyon 500 bin euroluk teklifin yanı sıra yüzde 50 pay teklif eden Westerlo'nun bu önerisinin kabul edilmediği belirtildi. Sports Digitale'in haberine göre; Westerlo'nun Emin Bayram için Galatasaray'a yeni teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Westerlo'nun genç stoper için 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 payı gözden çıkardığı vurgulandı. 21 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Westerlo'da 24 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti.

Emin Bayram'ın Westerlo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Genç savunmacının güncel piyasa değeri 4 milyon euro. 

 
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