Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Russell Westbrook'un, bu ayın başlarında LeBron James ve Anthony Davis ile Lakers'ta birlikte oynama konusunda görüşmek adına bir araya geldiği iddia edildi.



Lakers, Westbrook'u takas yoluyla Washington Wizards'tan alarak yaz döneminin ilk büyük takasını gerçekleştirdi. LA ekibi, Westbrook ile 2024 ve 2028 NBA Draftı'nın ikinci tur seçimleri karşılığında, Wizards'a Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope ve 2021 NBA Draft'ındaki 22. seçimi yolladığı bir takas konusunda anlaştı.



Los Angeles Times'tan Broderick Turner'a göre, üç süperstar oyuncu iki hafta önce LeBron'un evinde bir araya gelerek, "egolarını bir kenara bırakıp Lakers'a bir şampiyonluk daha getirme" konusunda anlaştılar.



Lakers ekibi, Washington'da kendini yeniden bulan ve önceki sezonu maç başına 22.2 sayı, 11.7 asist ve 11.5 ribaund istatistikleri ile triple-double ortalamaları yakalayarak kapatan Westbrook'u kadrosuna katmasıyla, kendi "büyük üçlüsünü" oluşturmuş oldu.



32 yaşındaki Westbrook, son iki sezonda Houston Rockets ve Washington için oynamadan önce, kariyerinin ilk 11 sezonunu Oklahoma City Thunder ile geçirmişti.



