Westbrook, Lakers'a "yaşlı" diyenlere net yanıt verdi!

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Lakers'ın NBA şampiyonluğu kazanmak için "çok yaşlı" olduğuna inananlara net bir yanıt verdi.



Lakers'ın ortalama 31.8 yaşında olması nedeniyle birçok kişi, ekibin NBA şampiyonluğu kazanmak için çok yaşlı olduğunu belirtmişti.



SiriusXM ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda Westbrook'a, ekibinin 'yaşlı' oluşuyla ilgili sorular soruldu. Buna karşılık Lakers yıldızı, oldukça cesur ama komik bir cevap verdi:



"O genç oyuncuları pataklayacak olan veteranlarla dolu bir takımımız var."



Westbrook 32 yaşında olmasına rağmen, kadrodaki en genç yedinci oyuncu konumunda.



