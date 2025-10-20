Wayne Rooney'den Isak eleştirisi!

Wayne Rooney, İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool - Manchester maçını değerlendirdi.



Rooney, Liverpool'da Alexander Isak'ın ilk 11'de yer almasına eleştiride bulundu. İngiliz efsane, "Ben olsam Alexander Isak'ı ilk 11'de sahaya sürmezdim. Newcastle United'dan transfer olduğundan bu yana hazır görünmüyordu." dedi.



Bu eleştirisi ile ilgili sözlerine devam eden Rooney, "Isak, sezon öncesi hazırlık yapmadı. Bu çok önemli. Newcastle United antrenman yaparken, o evde oturdu ve menajeriyle Liverpool'a transferini sağlamaya çalışıyordu. Sezon öncesi antrenman yapmamak gerçekten zor. Isak, tek başına çalışabilirdi ama bunu tercih etmedi ve şimdi bunun bedelini ödüyor." diye konuştu.



Rooney, ayrıca, Isak'ın şu andaki performansıyla Hugo Ekitike'nin önünde yer almayı hak etmediğini söyledi.



Newcastle United'dan Liverpool'a yaz transfer döneminde imza atan Isak, Liverpool'da 7 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



