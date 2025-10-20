20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
Wayne Rooney'den Isak eleştirisi!

Wayne Rooney, Liverpool'da Alexander Isak'ın ilk 11'de yer almasını değerlendirdi ve bu karara eleştiride bulundu.

Wayne Rooney, İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool - Manchester maçını değerlendirdi.

Rooney, Liverpool'da Alexander Isak'ın ilk 11'de yer almasına eleştiride bulundu. İngiliz efsane, "Ben olsam Alexander Isak'ı ilk 11'de sahaya sürmezdim. Newcastle United'dan transfer olduğundan bu yana hazır görünmüyordu." dedi.

Bu eleştirisi ile ilgili sözlerine devam eden Rooney, "Isak, sezon öncesi hazırlık yapmadı. Bu çok önemli. Newcastle United antrenman yaparken, o evde oturdu ve menajeriyle Liverpool'a transferini sağlamaya çalışıyordu. Sezon öncesi antrenman yapmamak gerçekten zor. Isak, tek başına çalışabilirdi ama bunu tercih etmedi ve şimdi bunun bedelini ödüyor." diye konuştu.

Rooney, ayrıca, Isak'ın şu andaki performansıyla Hugo Ekitike'nin önünde yer almayı hak etmediğini söyledi.

Newcastle United'dan Liverpool'a yaz transfer döneminde imza atan Isak, Liverpool'da 7 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
