Wayne Rooney'dan Harry Maguire'ye destek!

Wayne Rooney, İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool - Manchester United maçını değerlendirdi.



İngiliz futbol insanı, Manchester United'a galibiyeti getiren golü atan Harry Maguire'ye büyük destek verdi.



Rooney, "Harry Maguire'nin yaşadıklarını ben yaşasam çok zorlanırdım. Yıllarca alay konusu oldu. Bu kadar çok şeyi aşabilmesi inanılmaz bir güç gerektirir." dedi.



Maguire'in zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Rooney, "Buna rağmen Dünya Kupası'nda en iyi oyuncular arasına girmeyi başardı. Tüm bunları aşabildiyse, onun güçlü bir insan olduğunu söylemek gerekiyor. Bu yüzden o zor durumdan kurtulup neler yapabileceğini gösterdiğinde onun için gerçekten mutlu oldum." diye konuştu.



