20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Wayne Rooney'dan Harry Maguire'ye destek!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney, Liverpool maçında galibiyeti getiren Harry Maguire'ye destek verdi.

Wayne Rooney, İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool - Manchester United maçını değerlendirdi.

İngiliz futbol insanı, Manchester United'a galibiyeti getiren golü atan Harry Maguire'ye büyük destek verdi.

Rooney, "Harry Maguire'nin yaşadıklarını ben yaşasam çok zorlanırdım. Yıllarca alay konusu oldu. Bu kadar çok şeyi aşabilmesi inanılmaz bir güç gerektirir." dedi.

Maguire'in zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Rooney, "Buna rağmen Dünya Kupası'nda en iyi oyuncular arasına girmeyi başardı. Tüm bunları aşabildiyse, onun güçlü bir insan olduğunu söylemek gerekiyor. Bu yüzden o zor durumdan kurtulup neler yapabileceğini gösterdiğinde onun için gerçekten mutlu oldum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
